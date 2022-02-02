Губернатор Камчатки заявил, что проблема обманутых дольщиков полностью решена

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 февраля. /ТАСС/. Проблема обманутых дольщиков полностью решена на Камчатке, написал в своем Telegram-канале в среду глава региона Владимир Солодов.

"Принял участие в работе заместителя генерального прокурора РФ Дмитрия Демешина в формате коллегии краевой прокуратуры. По оценке прокуратуры, целый ряд показателей на Камчатке находится в "зеленой зоне": это количество ДТП, особенно тяжелых - улучшение связано напрямую с вводом федеральной трассы, в два раза сокращена задолженность по заработной плате, сократилась безработица. Камчатский край вошел в число регионов, где проблема обманутых дольщиков решена в полном объеме", - написал губернатор.

В октябре 2020 года на личный прием к генеральному прокурору Российской Федерации Игорю Краснову обратилась инициативная группа обманутых дольщиков 60-квартирного жилого дома в Петропавловске-Камчатском. Установлено, что строительство дома начато в 1990-х годах и производилось разными застройщиками. С 2013 года возведение здания с привлечением средств участников долевого строительства осуществляло ООО "Витос", признанное впоследствии банкротом. После вмешательства прокуратуры здание было введено в эксплуатацию.