В Москве реконструируют около 150 км водопроводных и канализационных сетей в 2022 году

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Порядка 150 км водопроводных и канализационных сетей планируют реконструировать в Москве в 2022 году, это почти в два раза больше показателя прошлого года. Об этом в среду сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

"В городе ведется масштабная планомерная работа по обновлению инженерных коммуникаций, проводимые мероприятия позволяют повысить безопасность и надежность эксплуатации сетей. В прошлом году проведена реконструкция 85 км водопроводных и канализационных сетей, в планах на этот год - 150 км", - привели в пресс-службе слова заммэра Москвы Петра Бирюкова.

Он рассказал, что Москва является лидером в России по обновлению инженерных сетей. С 2011 года в городе реконструировали около 1,2 тыс. км водопроводных и более 540 км канализационных сетей.

"В городе ежегодно идет обновление и снижение износа всех сетей на 2,4%. На сегодняшний день столичная инженерная инфраструктура имеет высокий запас надежности, о чем свидетельствует многолетнее отсутствие на сетях инцидентов, приводящих к длительному отключению потребителей", - добавил Бирюков.