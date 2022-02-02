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Вупи Голдберг отстранили от участия в телешоу после ее слов о холокосте

Телеведущая заявила, что холокост не был связан с вопросом расы

ТАСС, 2 февраля. Американскую актрису Вупи Голдберг на две недели отстранили от участия в телепрограмме The View, соведущей которой она является, после высказывания о том, что холокост не был связан с вопросом расы. Об этом сообщила президент телекомпании ABC News Ким Годвин.

"С настоящего момента я отстраняю Вупи Голдберг на две недели за ее неверные и оскорбительные высказывания. Хотя Вупи и извинилась, я попросила ее уделить время тому, чтобы подумать и осознать, какое влияние оказывают ее заявления", - цитирует Годвин во вторник вечером пресс-служба телекомпании в Twitter.

В понедельник в рамках утренней программы The View ведущие обсуждали запрет графической новеллы "Маус" о нацистских концлагерях, вынесенный школьным советом в штате Теннесси. В ходе дискуссии Голдберг заявила, что холокост был связан не с вопросом расы, а с "негуманностью одних людей по отношению к другим". Ее ремарки стали объектом критики, вскоре после этого актриса извинилась в своем Twitter.

Теги
СШАГолдберг, Вупи
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