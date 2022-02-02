В ФРГ выявили максимум заразившихся коронавирусом за сутки с начала пандемии

БЕРЛИН, 2 февраля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Германии возросло за сутки на 208 498, что стало самым высоким показателем за все время пандемии. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду данные Института вирусологии им. Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ).

Предыдущий максимум был зафиксирован 27 января, когда за сутки выявили 203 136 случаев заражения. С начала пандемии инфекция была обнаружена у 10 186 644 жителей ФРГ. От последствий заболевания, вызываемого коронавирусом, за 24 часа в стране умерли 196 пациентов. Общее количество летальных исходов в Германии достигло 118 170. Выздоровели 7 789 600 человек.

Семидневный показатель распространения ковида в ФРГ (число случаев заражения на 100 тыс. человек) также достиг рекордно высокого значения - 1 227,5. Во вторник он составлял 1 206,2, на прошлой неделе - 940,6, а месяц назад - 222,7. Число госпитализированных пациентов с коронавирусом на 100 тыс. жителей в течение семи дней - важный индикатор для возможных ограничений общественной жизни - составляет 4,59.

В январе омикрон-штамм коронавируса стал доминирующим в Германии. В стране действуют ограничения, но они существенно мягче, чем в периоды первой, второй и третьей волн пандемии. В основном они касаются непривитых, которым нельзя посещать рестораны, театры, концерты, фитнес-клубы. Также существуют ограничения на социальные контакты. Власти ФРГ стараются привить как можно большее число людей, в том числе третьей дозой вакцины. Канцлер Германии Олаф Шольц в этом году намерен добиться введения обязательной вакцинации.