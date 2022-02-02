Максимальные 1 437 случаев заражения коронавирусом за сутки выявили в Удмуртии

ТАСС, 2 февраля. Почти полторы тысячи человек заразились коронавирусом за сутки в Удмуртии, при этом зарегистрирована только одна смерть. Общее число заболевших превысило 92 тыс., следует из данных, предоставленных региональным оперативным штабом в среду.

"Всего на 2 февраля в Удмуртии зарегистрировано 92 315 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. За сутки проведено 9 313 тестов на коронавирус, выявлено 1 437 новых случаев. В числе заболевших 394 ребенка до 14 лет, 127 граждан старше 65 лет", - сказали в оперштабе.

За все время пандемии в регионе выздоровели 77,7 тыс. человек, из них 621 за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются около 19,4 тыс. человек, что в полтора раза больше, чем в понедельник. 882 пациента находятся в состоянии средней степени тяжести, 124 - в тяжелом. За сутки зарегистрирован 1 летальный случай, умерла 71-летняя женщина. Всего от ковида умерли в республике 3,5 тыс. человек.

Первым компонентом вакцины в Удмуртии привиты 686,3 тыс. человек, двумя - 537 тыс. Еще 117,6 тыс. человек привиты однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт". По данным портала стопкоронавирус.рф, коллективный иммунитет в республике составляет около 64%.

В республике действуют масочный режим в общественных местах и обязательная самоизоляция для людей старше 60 лет. Из-за высокого уровня госпитализацию в полтора раза был увеличен коечный фонд для больных коронавирусом до 1,6 тыс. коек., свободно около 22%.