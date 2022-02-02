Глава Минюста ФРГ рассчитывает, что многие ограничительные меры будут отменены уже в марте

БЕРЛИН, 2 февраля. /ТАСС/. Министр юстиции ФРГ Марко Бушман выразил надежду на то, что многие ограничительные меры, введенные в стране с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции, будут отменены уже в марте.

"Я надеюсь, что многие защитные меры могут быть отменены в марте", - отметил Бушман в среду в беседе с газетой Rheinische Post. Предпосылкой для этого, по его мнению, является прогноз Института вирусологии им. Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ), согласно которому "с середины февраля число случаев заражения коронавирусом вновь снизится". "И это предполагает, что нам не придется иметь дело с новыми штаммами вируса в краткосрочной перспективе, которые снова полностью изменят ситуацию", - подытожил министр. В качестве возможных послаблений он назвал отмену так называемого правила 2G в розничной торговле (доступ только для привитых и выздоровевших).

В январе омикрон-штамм коронавируса стал доминирующим в Германии. В стране действуют ограничения, но они существенно мягче, чем в периоды первой, второй и третьей волн пандемии. В основном они касаются непривитых, которым нельзя посещать рестораны, театры, концерты, фитнес-клубы. Также существуют ограничения на социальные контакты. Власти ФРГ стараются привить как можно большее число людей, в том числе третьей дозой вакцины. Канцлер Германии Олаф Шольц в этом году намерен добиться введения обязательной вакцинации.

По данным Института имени Роберта Коха, за прошедшие сутки число случаев заражения коронавирусом в Германии увеличилось на 208 498, что стало самым высоким показателем за все время пандемии. С начала пандемии инфекция была обнаружена у 10 186 644 жителей ФРГ. От последствий заболевания, вызываемого коронавирусом, за 24 часа в стране умерли 196 пациентов. Общее количество летальных исходов в Германии достигло 118 170, выздоровели 7 789 600 человек. Семидневный показатель распространения ковида в ФРГ (число случаев заражения на 100 тыс. человек) также достиг рекордно высокого значения - 1 227,5.