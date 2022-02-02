Мобильный музей в память о спасшем немецкую девочку солдате Масалове создали в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 2 февраля. /ТАСС/. Передвижной музей с экспозицией об уроженце Кузбасса Николае Масалове, который в 1945 году спас немецкую девочку, создан в Кемеровской области. В течение года он будет курсировать по региону, сообщается в среду в официальном Telegram-канале губернатора Сергея Цивилева.

"Передвижной музей будет курсировать по региону до декабря текущего года. Он поможет рассказать о подвиге нашего земляка кузбасским ребятам даже отдаленных территорий. Мобильный музей создан в переоборудованном автобусе, где размещена информация о жизни и подвиге героя, демонстрируются экспонаты военного времени, награды, фотографии, кадры кинохроники, документы", - говорится в сообщении.

Первый выезд музея уже состоялся в моногород Полысаево. Уточняется, что проект приурочен к 100-летию со дня рождения Масалова, он родился 10 декабря 1922 года в Кузбассе, куда вернулся после войны, прожил до 2001 года. К 100-летию героя в Кемерове также будет установлена точная копия памятника "Воин-освободитель". Бронзовую фигуру солдата изготовят с привлечением специалистов московской студии военных художников им. М. Б. Грекова Минобороны РФ. Строительство мемориального комплекса уже началось.

Старший сержант Красной Армии Николай Масалов - уроженец Кемеровской области, на фронте служил в пехоте. Свой главный подвиг, прославивший его на весь мир, совершил в апреле 1945 года во время боев за взятие Берлина. Он услышал плач немецкой девочки и вынес ее из-под вражеского огня. Этот героический поступок лег в основу сюжета одного из самых известных в мире памятников советским солдатам - монумента "Воин-освободитель" скульптора Евгения Вучетича, установленного в Трептов-парке в Берлине.