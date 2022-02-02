В Северной Осетии развернут дополнительные 100 коек в ковид-стационарах

ВЛАДИКАВКАЗ, 2 февраля. /ТАСС/. Дополнительные 100 коек развернут в Северной Осетии из-за увеличения случаев ковида. Об этом стало известно на заседании оперштаба республики.

"По информации руководителя территориального органа Росздравнадзора по РСО - Алания Ольги Давыдовой, на сегодняшний день в ковид-стационарах республики развернуто 750 коек, проходит лечение 646 пациентов. Она обратила внимание на низкий показатель свободного коечного фонда - всего 104 единицы. В этой связи руководитель администрации главы и правительства Северной Осетии Ибрагим Гобеев поручил министерству здравоохранения до конца недели увеличить количество мест в стационарах на 100 единиц", - говорится на сайте главы и правительства региона.

В настоящее время в Северной Осетии эпидпорог превышен на 154% заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.

За минувшие сутки бригады скорой медицинской помощи выезжали на вызовы 987 раз, в амбулаторные учреждения поступил 3 201 вызов. Медикам помогают 53 ординатора и студента Северо-Осетинской государственной медакадемии (СОГМА), 159 человек устроены на "скорую", 135 ребят оказывают помощь в стационарах. Дополнительно из медколледжа привлечено 182 человека.