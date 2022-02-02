Хабаровский край получит более 50 млн рублей на капремонт поселковой школы

ХАБАРОВСК, 2 февраля. /ТАСС/. Субсидия в размере 50 млн рублей выделена Хабаровскому краю на капитальный ремонт поселковой школы, сообщается на сайте регионального правительства.

Ранее президент страны Владимир Путин принял решение о выделении 66,5 млрд рублей на капитальный ремонт и переоснащение школ в регионах. Старт госпрограмме по модернизации школьных систем образования в январе этого года дал министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Эта программа рассчитана на 2022-2026 годы.

"В этом году в рамках программы начнутся работы по обновлению общеобразовательного учреждения №5 в поселке ЦЭС Верхнебуреинского района. Субсидия из федерального бюджета на капитальный ремонт и оснащение учебным оборудованием составит 50,3 млн рублей", - говорится в сообщении.

ЦЭС - поселок сельского типа в Верхнебуреинском районе Хабаровского края, в нем проживает порядка 850 человек. Школа в поселке нуждается в ремонте, там собираются починить фундамент, фасад, лестницы, заменить электропроводку, отремонтировать системы вентиляции, отопления, водоснабжения, пожаротушения и другое.

Для участия в госпрограмме необходимо соблюсти ряд условий и оформить заявки с уже готовой проектно-сметной документацией. На ремонт этой школы своевременно подали заявку, уточнили в пресс-службе регионального министерства образования. В ближайшей перспективе заявки будут поданы на капитальный ремонт школы в селе Богородское Ульчского района, а также зданий спортивного зала и мастерских гимназии №1 в Комсомольске-на-Амуре.

В правительстве прошло совещание с главами городских округов и муниципальных образований под председательством сенатора РФ от Хабаровского края Андрея Базилевского и зампреда правительства края по социальным вопросам Евгения Никонова. Участие в нем приняла также министр образования региона Виктория Хлебникова. "К следующей неделе прошу сформировать список учреждений, которые нуждаются в капитальном ремонте и которые могут войти в федеральную программу в течение ближайших пяти лет. Мы должны представить заявки на участие в пятилетней госпрограмме не менее чем по 160 школам края. Не поверю, что есть территории, где нет таких учреждений. Ждем предложений от каждого руководителя муниципального образования", - приводятся в сообщении слова Никонова.

По условиям президентской программы, 80% средств на выполнение работ по капитальному ремонту и оснащению того или иного объекта выделяется из федерального бюджета, остальную часть должны вложить правительство края и муниципалитет.