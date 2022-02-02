В Приморье на карантин из-за коронавируса закрыли две школы и четыре детских сада

ВЛАДИВОСТОК, 2 февраля. /ТАСС/. Четыре детских сада и две школы закрыли на карантин в Приморье. Еще в 30 садах и 73 школах карантин объявлен в отдельных группах и классах, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

"Закрыты 37 групп в 30 дошкольных образовательных учреждениях, на карантин переведены 746 воспитанников. Кроме того, полностью закрыты четыре сада, которые посещали 219 детей. Закрыты частично 73 школы, там карантин объявлен в 175 классах, в которых учатся 4 425 детей. Полностью закрыты две школы в городах Уссурийск и Партизанск, где суммарно учатся 482 ребенка", - сообщили в пресс-службе.

По данным краевого оперативного штаба, за последние сутки в Приморье выявлено 603 заразившихся новой коронавирусной инфекцией - на 100 случаев больше, чем накануне. Это самый высокий показатель за все время пандемии. В связи с ростом заболеваемости в медучреждениях готов к развертыванию резервный коечный фонд. В 24 медорганизациях функционируют 2 648 коек для лечения пациентов с коронавирусом и пневмонией.

С начала пандемии в крае выявлено 113 400 случаев заражения кронавирусом, 97 440 человек выздоровели, умерли 1 715. Вакцинировались 973 604 человека.