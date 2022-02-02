Новосибирские власти рассматривают продление удаленки в школах еще на неделю

НОВОСИБИРСК, 2 февраля. /ТАСС/. Власти Новосибирской области, где с понедельника введен всеобщий карантин в школах, рассматривают возможность продления дистанционного обучения еще на неделю при росте заболеваемости в образовательных учреждениях. Об этом сообщил в среду в онлайн-эфире городского портала "НГС. Новосибирск" министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

Ранее власти опровергли распространяемые в мессенджерах сообщения о продлении дистанционного обучения региона до лета.

"Продление дистанционного обучения зависит от количества педагогов, заболевших детей и классов, находящихся на картине, если цифры будут расти и не падать, возможно продление дистанта на неделю", - сказал Федорчук.

К концу января власти сообщили о появлении в регионе омикрон-штамма коронавируса и заявили о начале пятой волны. В связи с этим с 31 января во всех школах области объявлен обязательный карантин. Как сообщил в понедельник глава управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов, прирост заболеваемости COVID-19 среди детей за минувшую неделю в регионе составил 173%.

Сейчас на дистанционном образовании до 13 февраля находятся ученики 5-10 классов, у первоклассников - двухнедельные каникулы. На очном обучении остаются ученики вторых - четвертых классов, 11-х классов и малокомплектных сельских школ.

В Новосибирской области, где за последнюю неделю заболеваемость выросла более чем на 60%, введена обязательная вакцинация работников магазинов, салонов красоты, фитнеса, бытовых услуг, общепита, клиентских подразделений финансовых организаций, почты, МФЦ, транспорта, соцзащиты и ЖКХ. Обязательной вакцинации подлежат и те, кто работает в театрах, кинотеатрах, концертных залах, на спортивных мероприятиях, в гостиницах и службах доставки. В регионе действует система QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от ковида, при посещении массовых мероприятий, заведений общепита и бьюти-индустрии.