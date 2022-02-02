В Якутии в стационарах около 30% больных COVID-19 составляют дети

ЯКУТСК, 2 февраля. /ТАСС/. Около 30% больных коронавирусом в стационарах Якутии - дети, сообщила в среду пресс-служба регионального правительства.

"За последние сутки коронавирусом заболел 21 ребенок. В целом по республике около 30% больных в стационарах составляют дети", - говорится в сообщении.

По данным регионального оперштаба, всего за сутки выявлено 3 314 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки в республике госпитализировано 123 человека с COVID-19, выздоровел 1 521 человек. Отмечается, что у большинства заболевших регистрируется легкое течение заболевания. Как сообщили ТАСС в региональном Минздраве, в Якутии развернуто 2 798 коек, в том числе в Якутске 1 845.

"Наиболее сложная ситуация по коронавирусу регистрируется в Эвено-Бытантайском улусе (районе - прим. ТАСС), куда выехала группа Минздрава Якутии. Контролируется ситуация в Мегино-Кангаласском, Хангаласском, Намском, Чурапчинском и Томпонском улусах", - добавили в правительстве.

По примеру создания в Якутске на базе спорткомплекса амбулаторного центра для снижения нагрузки на поликлиники в городе Мирном заработал центр на базе спортивного комплекса ДЮСШ, в Мегино-Кангаласском районе - на базе врачебных амбулаторий в двух населенных пунктах.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 575 418 человек, что составляет 80,2% взрослого населения республики. Ревакцинацию прошли 127 322 человека.