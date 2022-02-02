Пермский Роспотребнадзор предписал перевести обучение в школах и ссузах на дистант

ПЕРМЬ, 2 февраля. /ТАСС/. Порог по заболеваемости гриппом и ОРВИ за прошедшую неделю в Перми был превышен в два раза, в связи с чем пермское управление Роспотребнадзора предписало приостановить учебный процесс в очном формате в школах и ссузах города. Об этом сообщается в среду на сайте регионального правительства.

"Главный государственный санитарный врач Прикамья Виталий Костарев подписал предписание об ограничительных мероприятиях, направленных на предотвращение распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ в Перми. Главе администрации города Алексею Демкину предписано с 3 по 9 февраля: приостановить учебный процесс в очном формате в образовательных учреждениях (школах, СПО, организациях допобразования), а также ограничить проведение массовых культурно-развлекательных, физкультурных, спортивных мероприятий", - сказано в сообщении.

Уточняется, что с 24 по 30 января было зарегистрировано 22 745 случаев ОРВИ и гриппа, что на 47% больше, чем на прошлой неделе и вдвое выше эпидемиологического порога. Среди школьников 7-14 лет количество заболеваний выросло на 72,8% за неделю, порог превышен на 83,9%.

Обучение, по мнению Костарева, должно вестись с помощью образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Однако региональный Минобр уточнил, что запланированное для выпускников 9 класса итоговое собеседование пройдет 9 февраля в очном формате.

Начальник отдела гигиены детей и подростков пермского Роспотребнадзора Надежда Коряковцева на брифинге рассказала журналистам, что подобные предписания были направлены в администрации других крупных городов Пермского края - Березников и Соликамска. Ведомство не считает необходимым вводить удаленку в других городах и районах.