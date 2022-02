Более 1 млн человек зарегистрировались в системе Thailand Pass для въезда в Таиланд

БАНГКОК, 2 февраля. /ТАСС/. Более 1 млн человек зарегистрировались в системе Thailand Pass, выдающей разрешения на въезд в Таиланд, с момента ее запуска 1 ноября 2021 года. Об этом сообщил в среду на брифинге официальный представитель таиландского министерства иностранных дел Тани Санграт.

"По состоянию на 2 февраля 2022 года в системе Thailand Pass зарегистрировалось в общей сложности 1 015 580 человек, - отметил он. - 794 198 заявлений [на въезд] были одобрены, среди них 529 377 человек выбрали схему Test and Go, 204 170 - "песочницу", 60 651 - карантин". Санграт сообщил, что в программе Test and Go, регистрация в которой была возобновлена 1 февраля, в течение суток было зарегистрировано 26 743 путешественника.

Вместе с тем представитель МИД подчеркнул, что поездку необходимо планировать минимум за неделю. Он пояснил, что процесс одобрения разрешения, который включает проверку брони в отеле и сертификата о вакцинации от коронавируса, может занять некоторое время.

С 1 ноября 2021 года необходима регистрация в системе Thailand Pass для получения QR-кода, чтобы въехать в королевство по одной из трех схем - Test and Go, "песочница", одним из основных условий которой является обязательное семидневное нахождение в пределах определенных территорий, и карантин. 22 декабря власти Таиланда приостановили на фоне распространения омикрон-штамма коронавируса регистрацию в программах "песочница" (кроме Пхукета) и Test and Go, которые позволяли полностью привитым путешественникам не проходить карантин. С 1 февраля текущего года регистрация в Test and Go была возобновлена, в том числе для россиян. Ранее она была доступна только для граждан 63 стран и территорий, куда РФ не входила.

В Таиланде, население которого составляет 69,8 млн человек, первый случай заражения коронавирусом был выявлен 13 января 2020 года. В среду Минздрав информировал о 8,5 тыс. заразившихся и 22 умерших за сутки. Общее число инфицированных в королевстве превысило 2,45 млн, вылечились более 2,35 млн человек, умерли 22,2 тыс. пациентов. Полностью вакцинированы более 48,6 млн человек.