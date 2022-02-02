В Томской области выявили превышение допустимых цен на ПЦР-тестирование

ТОМСК, 2 февраля. /ТАСС/. Превышение установленной в рамках ОМС цены на ПЦР-тестирование - до 3 тыс. рублей вместо 800 рублей - выявило управление Федеральной антимонопольной службы по Томской области, сообщает в среду пресс-служба ведомства. Поводом для исследования цен стало обращение Общероссийского народного фронта (ОНФ).

"Уже на начальном этапе исследования рынка антимонопольным органом доводы заявителя подтвердились. УФАС установило, что цены на ПЦР-тестирование значительно превышают обозначенные в обращении ценовые границы - до 3 тыс. рублей. Такой ценовой порог устанавливался для срочного тестирования", - отметили в пресс-службе УФАС по Томской области.

Как отмечалось в заявлении ОНФ, Томская область вошла в число регионов с особенно высокими ценами на ПЦР-исследования - в среднем около 2 тыс. рублей. Общественники провели мониторинг в 200 населенных пунктах в 85 регионах. В Томской области они проанализировали стоимость тестов в 15 частных лабораториях. Лишь в одной цена мазка была 800 рублей, что соответствует значению, установленному в рамках обязательного медицинского страхования. Во всех остальных медицинских центрах стоимость ПЦР-теста варьируется от 1 500 до 1 800 рублей, в одном она составила 2 350 рублей.