Китайские орнитологии насчитали более 200 видов птиц на водно-болотных угодьях Хайнаня

ХАЙКОУ /Китай/, 2 февраля. /ТАСС/. Китайские орнитологи осуществили пилотный проект по исследованию пернатых обитателей водно-болотных угодий провинции Хайнань. Как сообщила газета "Хайнань жибао", ученые пришли к выводу, что на заболоченных землях этого тропического острова обитают 206 видов птиц.

Специалисты исследовали 32 территории, на которых они установили 148 пунктов наблюдения за птицами. Преимущественно водно-болотные угодья расположены вдоль береговой линии Хайнаня, а также в гористых районах центральной части острова. Больше всего пернатых обитают на затопленных землях залива Даньчжоу на северо-западе Хайнаня. При этом больше всего различных видов птиц обитают на болотах в бассейне реки Чанхуацзян - в центрально-западной части Хайнаня.

Исследователи установили, что подсчитанные ими 206 видов птиц в биологической систематике представляют 61 семейство и 17 отрядов. Среди них много редких и малочисленных видов: четыре вида относятся к первому национальному уровню охраны живой природы КНР, 34 вида - ко второму уровню.

Основываясь на данных проведенного исследования, орнитологи написали книгу о хайнаньских птицах, часто встречаемых на заболоченных территориях.

Согласно статистике, Хайнань продолжает занимать лидирующую позицию среди китайских регионов с наилучшей экологией. Местные власти активно борются за сохранение водно-болотных угодий, площадь которых постепенно расширяется. В связи с этим провинция считается одним из наиболее привлекательных мест для зимовки перелетных птиц.