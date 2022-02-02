Муфтий считает, что доклады Госдепа о религиозных свободах в отношении России несут фейки

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Российские мусульманские организации не отмечают сколько-нибудь значительных проблем с нарушениями прав верующих в России, ежегодные доклады Госдепартамента о религиозных свободах в мире в отношении РФ всегда не объективны и содержат фейковую информацию. Об этом заявил в среду глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР), член Общественной палаты (ОП) РФ муфтий Альбир Крганов.

"Госдепартамент США каждый год печатает доклад без учета мнения реальных экспертов в стране. Мы видим, какие у них двойные стандарты, как они запускают фейковые новости и играют на разных чувствах граждан, в том числе и религиозных. И я хотел бы сказать, что мы не согласны с их оценкой того, что в России нарушаются права верующих людей, - больших проблем мы не видим", - сказал Крганов на конференции в ОП РФ, посвященной роли религиозного фактора в формировании общероссийской гражданской идентичности.

Он отметил, что ДСМР при поддержке Российской ассоциации защиты религиозной свободы уже третий год подряд готовит экспертный доклад о ситуации с соблюдением прав мусульман в РФ, в котором за основу берутся реальные факты.

"Да, какие-то небольшие проблемы, возможно, могут быть, но больших проблем, слава богу, у нас в России нет", - заметил муфтий. В частности, он признал, что в ряде регионов страны исламские организации сталкиваются "с трудностями и проволочками" при выделении земельных участков для строительства мечетей и получении разрешений на строительные работы.