Число звонков на номер 122 по ковиду в Свердловской области выросло в пять раз за неделю

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 февраля. /ТАСС/. Количество звонков на единый номер 122 по вопросам ковида в Свердловской области за минувшую неделю выросло с 2,2 тыс. обращений до 10,9 тыс. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона в среду.

"За минувшую неделю нагрузка на операторов телефонов экстренных и справочных медицинских служб увеличилась многократно. Сотрудники горячей линии 122 стали обрабатывать 10,9 тыс. звонков в сутки вместо 2,2 тыс.", - говорится в сообщении.

Как уточнили в департаменте, поток звонков в скорую медицинскую помощь в регионе увеличился с 1,5 тыс. вызовов в сутки до 4,6 тыс. "Губернатор Евгений Куйвашев поручил усилить работу кол-центров единой службы 122 на фоне роста заболеваемости COVID-19. Если 1 января регистрировалось 214 обращений на номер 122, то 24 января число звонков составило 2 185. Также многократно было увеличено число операторов, принимающих звонки - с 10 до 100", - отметили в департаменте.

В Свердловской области введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. В регионе с 3 февраля запрещена работа заведений общепита в ночное время. Ковид-сертификаты необходимо предъявлять только при входе в государственные учреждения, базы отдыха, дома отдыха, санатории.

По данным регионального оперштаба, в Свердловской области за все время пандемии выявлено более 229 тыс. случаев заражения коронавирусом. Выздоровели более 192 тыс. человек, 10 005 умерли.