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Путин подписал указ о праздновании 200-летия со дня рождения Льва Толстого в 2028 году

Президент поручил кабмину образовать организационный комитет по подготовке и проведению праздничных мероприятий

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании 200-летия со дня рождения Льва Толстого. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что решение принято с учетом выдающегося вклада писателя в отечественную и мировую культуру. "Постановляю принять предложение правительства Российской Федерации о праздновании в 2028 году 200-летия со дня рождения Л.Н. Толстого", - говорится в тексте указа.

В связи с этим кабмину в шестимесячный срок поручается образовать организационный комитет по подготовке и проведению праздничных мероприятий, а также разработать и утвердить план таких мероприятий. Президент также рекомендовал региональным властям и органам местного самоуправления принять участие в подготовке к юбилейной дате.

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