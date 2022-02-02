Москвичи смогут выбрать имя для детеныша домашнего яка

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Жителям Москвы предложили на портале "Активный гражданин" поучаствовать в выборе имени для детеныша домашнего яка, который родился в начале декабря в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, сообщается на информационном сайте мэра Москвы.

"Активные граждане" могут предложить свой вариант имени для детеныша домашнего яка или выбрать из трех имеющихся. Например, Звездочкой малышку предлагается назвать из-за белого пятна на лбу. Эльза - отсылка к популярному мультфильму "Холодное сердце", ведь в день рождения яка вольер был покрыт снегом. Имя Фекла предложили сотрудники пресс-службы зоопарка", - говорится в сообщении.

Домашний як относится к виду парнокопытных из рода настоящих быков. Их одомашнили в начале I века до нашей эры, и теперь используют в качестве вьючных животных, а также для получения молока и шерсти. Основная визуальная особенность яков - густая длинная шерсть, свисающая ниже живота. Вес самцов может достигать 500 кг, а самок - 330 кг.

Ранее участники "Активного гражданина" уже дважды выбирали имена для зверей из Московского зоопарка. Белую медведицу, которую спасли золотодобытчики на острове Большевик в Красноярском крае, жители столицы назвали Хатангой. А еще одному медвежонку, который был эвакуирован из Якутии, дали имя Томпа.