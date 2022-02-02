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В больнице ЯНАО появилось оборудование для диагностики онкологии у детей

Благодаря новому аппарату время проведения обследования значительно сократится

ТАСС, 2 февраля. Новый цифровой рентгенологический комплекс для обследования детей и маломобильных граждан закупили в Ямало-Ненецкий окружной противотуберкулезный диспансер взамен пленочного рентген-аппарата. Оборудование позволяет оперативно диагностировать туберкулез и онкологию, сообщили в пресс-службе регионального правительства в среду.

"Цифровой рентгенологический комплекс заменил пленочный рентген-аппарат, прослуживший шесть лет. По словам врачей, новое оборудование позволяет проводить точную диагностику за счет высокого качества изображения, полученные снимки можно анализировать на компьютере. <...> Аппарат помогает диагностировать патологии легких - туберкулез, пневмонию и даже онкологию", - говорится в сообщении с уточнением, что оборудование предусмотрено для детей и маломобильных граждан.

Уточняется, что время проведения обследования с данным аппаратом значительно сократится - он работает режиме реального времени и выдает снимки практически мгновенно. Врачи также планируют проводить на этом оборудовании исследования органов грудной клетки, суставов, кистей, стоп, черепа и мягких тканей.

Оборудование закуплено за счет средств окружного бюджета по нацпроекту "Здравоохранение".

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
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