В больнице ЯНАО появилось оборудование для диагностики онкологии у детей

ТАСС, 2 февраля. Новый цифровой рентгенологический комплекс для обследования детей и маломобильных граждан закупили в Ямало-Ненецкий окружной противотуберкулезный диспансер взамен пленочного рентген-аппарата. Оборудование позволяет оперативно диагностировать туберкулез и онкологию, сообщили в пресс-службе регионального правительства в среду.

"Цифровой рентгенологический комплекс заменил пленочный рентген-аппарат, прослуживший шесть лет. По словам врачей, новое оборудование позволяет проводить точную диагностику за счет высокого качества изображения, полученные снимки можно анализировать на компьютере. <...> Аппарат помогает диагностировать патологии легких - туберкулез, пневмонию и даже онкологию", - говорится в сообщении с уточнением, что оборудование предусмотрено для детей и маломобильных граждан.

Уточняется, что время проведения обследования с данным аппаратом значительно сократится - он работает режиме реального времени и выдает снимки практически мгновенно. Врачи также планируют проводить на этом оборудовании исследования органов грудной клетки, суставов, кистей, стоп, черепа и мягких тканей.

Оборудование закуплено за счет средств окружного бюджета по нацпроекту "Здравоохранение".