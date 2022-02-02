Псковские власти за три года втрое увеличат объем помощи женщинам по родовым сертификатам

ПСКОВ, 2 февраля. /ТАСС/. Власти Псковской области за счет участия в нацпроекте "Здравоохранение" в ближайшие три года втрое увеличат объем медицинской помощи, оказываемой женщинам в период беременности и после родов. Это позволит снизить младенческую смертность и повысить качество медуслуг, сообщила в среду ТАСС председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.

"Чтобы решить задачу по снижению младенческой смертности, которая пока остается в регионе весьма высокой, мы существенно увеличим объемы медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов. Если на данный момент такую медпомощь получили порядка 10 тыс. жительниц региона, то через три года их число вырастет почти в три раза. Это беспрецедентные показатели, за счет этого врачам удастся выявлять различные патологии и оперативно проводить терапию, в результате увеличится число успешных родов и сократится младенческая смертность", - рассказала собеседница агентства.

По ее словам, за счет участия в нацпроекте ведущие медучреждения региона, работающие в сфере поддержки материнства и детства, завершили оснащение современной техникой. Она позволяет проводить беременным пациенткам различные исследования, которые ранее в Псковской области были недоступны. "Все это повышает качество медпомощи. А за счет увеличения объемов медпомощи женщинам врачи смогут обеспечить более качественную помощь беременным женщинам и недоношенным детям с первых минут жизни, что оказывает самое непосредственное влияние не только на снижение младенческой смертности, но и на снижение инвалидности с детства", - пояснила Гаращенко.

Она также добавила, что ключевым учреждением региона, которое работает в этой сфере, является псковский перинатальный центр, строительство которого велось на средства федерального бюджета, и который открылся в Пскове три года назад. Сейчас, по оценке властей, это ведущее учреждение региона, оказывающее медуслуги беременным женщинам их всех районов Псковской области.

"Сейчас мы отмечаем существенное повышение эффективности диагностических и лечебных мероприятий по профилактике невынашивания беременности, различных инфекций. Активизировалась работа по формированию позитивного настроя на рождение детей. Кроме того, сократилось количество платных услуг по обследованию и лечению патологии у беременных женщин", - резюмировала глава регионального комитета по здравоохранению.

В регионе отмечается существенное сокращение родившихся детей. В 2016 году здесь родилось чуть более 7,1 тыс. человек, в 2019 году численность родившихся составила порядка 5,7 тыс. человек, в 2020 году этот показатель снизился до 4,8 тыс. человек. Кроме того, в области ежегодно сокращается число семей, в которых появляется первенец.