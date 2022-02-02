В Якутии в 2021 году открыли 13 детских садов

ЯКУТСК, 2 февраля. /ТАСС/. Власти Якутии открыли в прошлом году 13 детских садов в 11 различных районах республики, создано свыше 1,7 тыс. мест. Об этом сообщила в среду пресс-служба регионального правительства.

"В течение прошлого года в районах Якутии открыто 13 детских садов более чем на 1,7 тыс. мест, из них более 500 мест - для детей ясельного возраста. Детские сады открыты в Намском, Усть-Алданском, Амгинском, Таттинском, Вилюйском, Хангаласском, Верхневилюйском, Мегино-Кангаласском, Томпонском, Олекминском и Алданском районах", - говорится в сообщении.

Кроме этого, по нацпроекту "Демография" в регионе создано 445 дополнительных мест у индивидуальных предпринимателей для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.

Отмечается, что в результате создания новых мест доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет увеличилась с 80% в 2020 году до 98% в 2021 году.

В 2022 году за счет различных источников финансирования планируется ввести семь детских садов на 545 мест.