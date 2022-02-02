Папа Римский пожелал участникам Олимпиады в Пекине братства и мира

ВАТИКАН, 2 февраля. /ТАСС/. Папа Римский Франциск в среду во время коллективной аудиенции в Ватикане приветствовал участников предстоящих зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Пекине, назвав спорт возможностью навести мосты дружбы между разными народами. Трансляция велась на портале "Ватиканские новости".

"В Пекине скоро начнутся зимние Олимпийские, а затем Паралимпийские игры. Я сердечно приветствую всех участников и желаю организаторам успехов, а спортсменам - удачи, - сказал понтифик. - Спорт с помощью своего универсального языка может навести мосты дружбы и солидарности между людьми разных культур и религий".

"Самая главная медаль, которую мы можем завоевать вместе, - это если пример спортсменов с ограниченными возможностями поможет всем нам преодолеть предрассудки и страхи и сделать наше общество более приветливым, - сказал Франциск. - Я желаю олимпийской и паралимпийской семье получить уникальный опыт человеческого братства и мира".

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, а Паралимпийские игры - с 4 по 13 марта. Столица КНР была выбрана местом проведения Олимпиады и Паралимпиады на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года. Пекин станет первым городом в мире, который принял как летние (2008), так и зимние Олимпийские игры.