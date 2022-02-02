ВЦИОМ: в окружении 7% россиян есть употребляющие наркотики

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Большинство россиян говорят, что среди их близких и знакомых нет людей, употребляющих наркотики, 7% признались, что знают таких людей, свидетельствует опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), данные которого представили на пресс-конференции в Москве.

В селах процент респондентов, в окружении которых есть наркоманы, выше - 8% - по отношению к 7% в двух столицах и городах-миллионниках. Также эта цифра выше среди респондентов 35-44 лет, в этой возрастной категории 9% сказали, что знакомы с такими людьми.

Довольно распространенным явлением опрошенные назвали употребление наркотиков на уровне населенного пункта - 19%. В Москве и Санкт-Петербурге так ответили 33%, в городах-миллионниках - 31%, на селе - 9%. 30% всех респондентов считают, что такое явление встречается нечасто, 26% полагают, что такое явление встречается очень редко, 10% уверены, что такого не бывает.

Отвечая на вопрос, стало ли больше или меньше за последние несколько лет людей, принимающих наркотики, 40% затруднились ответить, 30% предположили, что стало больше (на селе так ответили 38%), 17% полагают, что осталось столько же, и 13% уверены, что стало меньше. 41% ничего не знают о государственных мерах в области борьбы с незаконным оборотом наркотиков, 40% считают, что такие меры недостаточны, 15% - достаточны, 2% - чрезмерны. Среди тех, в чьем окружении есть люди, употребляющие наркотики, недостаточными меры назвали 64%.

81% опрошенных считают пропагандой наркотиков явные призывы к их употреблению; подробное описание, как самостоятельно изготовить или как купить наркотик - 79%, информацию о местах, способах приобретения наркотиков - 76%, подробное описание, как употреблять наркотик - 73%. 13% полагают, что такая информация в интернете встречается часто, встречается, но не часто - 10%, не встречается - 30%. 31% считает недостаточными меры по борьбе с пропагандой наркотиков в интернете, 15% - достаточными, 3% - чрезмерными.

Опрос был проведен осенью 2021 года, в нем приняли участие 1,6 тыс. человек 18 лет и старше. Погрешность не превышает 2,5%.