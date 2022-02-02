В колледжах Ингушетии откроют 30 современных мастерских до 2024 года

МАГАС, 2 февраля. /ТАСС/. Власти региона намерены до 2024 года создать 30 мастерских по стандартам Ворлдскиллс в колледжах региона в рамках нацпроекта "Образование". В 2022 году будет открыто 11 мастерских, рассказала ТАСС министр образования и науки региона Эсет Бокова.

"В четырех колледжах республики в 2022 году планируется открыть 11 мастерских по стандартам Ворлдскиллс в рамках проекта "Молодые профессионалы" нацпроекта "Образование", а до 2024 года всего будет открыто 30 мастерских. Материально-техническая база этих учреждений будет отвечать самым современным требованиям к организации процесса образования. В этих колледжах студенты смогут на практике изучать веб-дизайн, пожарную безопасность, кирпичную кладку, бетонные работы и многое другое", - сказала Бокова.

По ее словам, мастерские будут открыты по таким направлениям, как бетонные работы, кирпичная кладка, изучение сетевого и системного администрирования, веб-дизайна, информационной безопасности, интеллектуальные системы учета электроэнергии и т. д.

"Несомненно, открытие таких площадок будет способствовать улучшению качества обучения студентов. Это отвечает вызовам современного мира и позволит подготовить конкурентоспособных специалистов. Новые мастерские также будут служить отличным подспорьем для проведения переобучения и профессиональной переподготовки граждан нашей республики по самым востребованным специальностям", - добавила министр.

Нацпроект "Образование" направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования. Согласно целям нацпроекта, Россия должна войти в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования.