20 вещей, которые надо обязательно сделать, чтобы узнать и понять Москву

Москва - современный мегаполис с почти 900-летней историей. ТАСС и официальный туристический портал discovermoscow.com рассказывают, что нужно сделать, чтобы проникнуться атмосферой столицы и полюбить ее.
1. Отстоять очередь в знаменитую пончиковую в Останкине.
На протяжении многих лет неизменной остается очередь из желающих купить классические пончики с сахарной пудрой. Встаньте в очередь, подслушайте пару забавных диалогов и закусите вкусным мучным изделием.
Дата основания кафе - 1952 год, а находится пончиковая на пересечении Новомосковской и 1-й Останкинской улиц, у Останкинского пруда.
2. Попробовать кофе "на высоте".
В Москве есть кофейня "Седьмое небо", расположенная на верхнем ярусе Останкинской телебашни. Чтобы попить кофе на высоте более 500 метров, нужно купить билет для посещения самой башни: "Панорама Москвы 360" или с экскурсией по маршруту №2 "Башня изнутри". Цена на билет для взрослого начинается от 1200 рублей.
3. Проехать по самому старому участку московского метро.
В мае 1935 года от станции "Сокольники" в сторону станции "Парк культуры" отправился первый поезд московского метрополитена. Попытайтесь поймать ретропоезд, стилизованный под составы 1930-х. А еще рекомендуем выйти на каждой из станций этого отрезка и полюбоваться интерьерами: среди станций нет ни одной похожей, каждая создавалась по уникальному проекту.
4. Найти портрет Юрия Гагарина на ВДНХ.
Территория возрожденной главной Выставки страны - ВДНХ - новое место силы столицы. По расположенным тут зданиям можно смело изучать советскую архитектуру, а в павильоне "Макет Москвы" рассмотреть центральную часть города в миниатюре.
Отдельного внимания заслуживает павильон "Космос" с обширной экспозицией, посвященной покорению космоса, десятиметровым панно со знаменитым портретом Юрия Гагарина и невероятно фотогеничным куполом. Здесь можно провести несколько занимательных часов, гуляя по станции "МИР" и самостоятельно "запуская" спутники в Центре управления полетами.
5. Побывать внутри одной или нескольких сталинских высоток.
Всего их семь: главное здание МГУ на Воробьевых горах, гостиницы "Украина" и "Ленинградская", МИД, жилые высотки на Котельнической набережной и Кудринской площади, а также административно-жилое здание у станции метро "Красные ворота".
Проще всего попасть в лобби гостиниц или здание на Котельнической: там находятся кинотеатр "Иллюзион" и музей-квартира балерины Галины Улановой. Еще один интересный музей расположен в высотке МГУ.
6. Проехать на трамвае от Замоскворечья до Таганки.
Прекрасный способ полюбоваться пейзажами города в комфорте, а заодно и протестировать новые московские трамваи - прокатиться на одном из них.
Маршрут "А", или "Аннушка", запустили еще в 1911 году, он до сих пор один из самых живописных. Чего стоит только переход от малоэтажной застройки Замоскворечья к видовым пейзажам вокруг Большого Устьинского моста.
Другой способ увидеть город с необычного ракурса - из окна вагона МЦК. О том, какие станции стоит посмотреть и как построить свой маршрут, можно узнать из специального гида на discovermoscow.com.
7. Попасть в тайный московский сад.
Самый знаменитый тайный сад Москвы - это Морозовский садик, который находится между Большим Трехсвятительским, Хохловским и Подкопаевским переулками. В усадьбе, частью которой некогда являлся садик, вырос меценат Савва Морозов.
Побывать в садике непременно стоит: этот островок тишины и покоя отсчитывает свою историю с 17-го века. Здесь хорошо в любое время года: место очень тихое, а с верхней точки открываются прекрасные виды на Иоанно-Предтеченский монастырь, Кремль и район Ивановской горки. Ближайшая станция метро "Китай-город" находится в 500 метрах.
8. Прикоснуться к древности.
За атмосферой действительно старой Москвы езжайте в Крутицкое подворье. Это памятник архитектуры 17-го века, на территории которого снимали фильмы "Борис Годунов", "Гардемарины, вперед!" и другие. Или посетите Спасо-Андроников монастырь. Спасский собор (древнейшее здание Москвы) и Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублёва делают его важнейшей достопримечательностью на карте древностей столицы.
Если погода не располагает к прогулкам, но душа все равно требует прекрасного, портал discovermoscow.com предлагает виртуальные прогулки на любой вкус.
9. Бюджетно пообедать в самом сердце Москвы.
В Москве тысячи кафе на любой вкус и чек, есть даже рестораны со звездами Michelin. Однако мы советуем пообедать в ГУМе. Вам нужна Столовая №57 - третья линия, третий этаж. Интерьеры симпатичного кафе стилизованы под советские, персонал одет в поварские халаты и колпаки, которые носили в те времена.
В меню есть и борщ, и сельдь под шубой, и отварной язык, и яйцо с горошком под майонезом. Обязательно компот. Средний чек - 500 рублей на человека.
10. Сходить в бани.
В последние годы такое развлечение как поход в общественные бани переживает настоящий ренессанс. В Москве есть парные на любой вкус: исторические Усачевские, старинные Воронцовские или любимые многими Варшавские.
Если сомневаетесь, идите в Сандуны - самые шикарные московские бани. Здесь пять отделений, огромные залы отдыха, бассейны и русские парные. А еще сюда можно попасть на экскурсию.
11. Побывать там, где начиналась Москва.
Для этого нужно купить билет на прогулку по территории Кремля. Московский Кремль - это город внутри города, главная достопримечательность столицы и памятники русской архитектуры 14–20-го веков.
Территория Кремля занимает 28 гектаров, кроме храмов и музеев здесь есть приятные зеленые скверы и даже площади. В теплое время года в полдень можно застать очень красивое зрелище - церемониальный развод конных и пеших караулов Президентского полка.
12. Побывать в одном из самых ароматных и красивых магазинов Москвы - Чайном доме Перлова.
Этот магазин ни за что не пропустишь, даже если не знаешь точного адреса - Мясницкая улица, дом 19. Яркий фасад, выполненный в китайском стиле, выделяется на фоне окрестных домов.
Здание возвели в 1890-х годах по заказу Сергея Васильевича Перлова, основателя чайной торговой компании "Сергей Васильевич Перлов и К°". Соблюдая традиции, здесь и сегодня торгуют чаем и кофе, а также сладостями - выбор впечатляющий. Кстати, именно отсюда многие привозят московские сувениры.
13. Пообедать в гранд-кафе "Dr. Живаго".
За новыми гастрономическими впечатлениями советуем отправиться в ресторан с потрясающим видом на Кремль и столь же впечатляющей кухней. Старания поваров "Dr. Живаго" отметили критики влиятельнейшего ресторанного рейтинга Michelin: "Здесь непременно стоит позавтракать". Учтите, что столик стоит бронировать заранее.
14. Пересчитать Ростовские переулки и попутно познакомиться с Плющихой.
Некоторые экскурсоводы любят загадывать такую загадку: сколько в Москве Ростовских переулков? Считая, обратите внимание на застройку и архитектуру этого старого района - от доходного дома Исакова в псевдорусском стиле и деревянного здания, в котором жил и работал художник Василий Бакшеев, до экспериментальной постройки недорогого кооперативного жилья времен НЭПа и ДК завода "Каучук".
Однако кафе "Три тополя" здесь не найти: его построили специально для фильма. Кстати, легендарная кинокартина изначально называлась "Три тополя на Шаболовке".
15. Посетить одну из смотровых площадок Москвы.
Можно отправиться в Сити и полюбоваться видами с одной из башен. Или насладиться панорамой города с одной из бесплатных площадок. Самая популярная находится на Воробьевых горах, также можно отправиться на смотровую РАН. В последнее время туристы успели облюбовать смотровую на крыше Центрального детского мира на Лубянке - с нее открывается прекрасный вид на Китай-город.
16. Посмотреть объекты культурного наследия ЮНЕСКО в Москве.
Всего их три: ансамбль Московского Кремля и Красной площади, Церковь Вознесения в Коломенском, ансамбль Новодевичьего монастыря.
Об обширной экспозиции Кремля мы уже писали - на нее стоит выделить целый день. Новодевичий монастырь тоже достоин вдумчивого осмотра. Обширный комплекс в стиле московского барокко был построен в 1524 году и за свою 500-летнюю историю пережил немало. Не хотите брать экскурсию - просто прогуляйтесь. Кстати, многие не обходят стороной и некрополь монастыря, где покоятся самые выдающиеся политики, врачи, ученые, артисты, военные.
Третий объект культурного наследия ЮНЕСКО, церковь Вознесения в Коломенском, была построена примерно тогда же - в 1532 году. Это самый старый шатровый храм на территории России, настоящее чудо зодчества.
17. Прокатиться на закате по канатной дороге "Воробьевы горы - Лужники".
Канатная дорога открылась в конце 2018 года и уже полюбилась москвичам за новые ощущения и красивые виды. Из кабинки можно увидеть набережную Москвы-реки, спорткомплекс "Лужники", высотки "Москва-Сити" и главное здание МГУ. Проезд в одну сторону стоит от 100 до 400 рублей (в зависимости от дня недели) для взрослого и от 100 до 300 рублей для детей и льготных категорий граждан. Детям до семи лет - бесплатно.
18. Сходить на концерт в Большом зале Московской консерватории.
Репертуар обширен: от музыки Чайковского до произведений из известных голливудских фильмов. Здесь выступают лучшие мировые солисты и оркестры, а акустика безупречна. А еще в Большом зале Московской консерватории находится один из самых больших в России органов.
Впрочем, идти в консерваторию стоит не только ради музыки. Местные интерьеры завораживают своей лаконичной красотой и симметрией. Стоимость, кстати, весьма демократична: билет во второй амфитеатр можно купить за 500 рублей.
19. Выпить чай с пирожком прямо в метро.
Для этого отправляйтесь на станцию "Арбатская" Филевской линии и пройдите до конца платформы - там в небольшом закрытом помещении находится легендарный "Буфет №11". Он появился здесь в 1968 году, чтобы работники метро могли пообедать. В 2016-м буфет открылся после реставрации, но былого шарма не утратил: советские плакаты, бронзовые люстры в стиле сталинского ампира и узнаваемая светло-коричневая плитка.
Вопреки расхожей легенде попасть сюда может любой - не только сотрудник метро. А цены в буфете смешные: сытно пообедать можно рублей за 200.
20. Встретить рассвет на одном из мостов Москвы.
Например на Большом Каменном мосту близ Красной площади или на Парящем мосту Зарядья. Виды отсюда открываются фантастические: на Кремль, Храм Христа Спасителя, главные московские набережные, Дом культуры "ГЭС-2" и многое другое. Хотя Москва, как известно, никогда не спит, к утру здесь, по меркам мегаполиса, тихо и умиротворенно.