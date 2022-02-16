20 вещей, которые надо обязательно сделать, чтобы узнать и понять Москву

Москва - современный мегаполис с почти 900-летней историей. ТАСС и официальный туристический портал discovermoscow.com рассказывают, что нужно сделать, чтобы проникнуться атмосферой столицы и полюбить ее.

1. Отстоять очередь в знаменитую пончиковую в Останкине. На протяжении многих лет неизменной остается очередь из желающих купить классические пончики с сахарной пудрой. Встаньте в очередь, подслушайте пару забавных диалогов и закусите вкусным мучным изделием. Дата основания кафе - 1952 год, а находится пончиковая на пересечении Новомосковской и 1-й Останкинской улиц, у Останкинского пруда. 2. Попробовать кофе "на высоте". В Москве есть кофейня "Седьмое небо", расположенная на верхнем ярусе Останкинской телебашни. Чтобы попить кофе на высоте более 500 метров, нужно купить билет для посещения самой башни: "Панорама Москвы 360" или с экскурсией по маршруту №2 "Башня изнутри". Цена на билет для взрослого начинается от 1200 рублей. 3. Проехать по самому старому участку московского метро. В мае 1935 года от станции "Сокольники" в сторону станции "Парк культуры" отправился первый поезд московского метрополитена. Попытайтесь поймать ретропоезд, стилизованный под составы 1930-х. А еще рекомендуем выйти на каждой из станций этого отрезка и полюбоваться интерьерами: среди станций нет ни одной похожей, каждая создавалась по уникальному проекту.

Описание Первый испытательный поезд Московского метрополитена, совершивший пробную поездку от станции "Комсомольская" до станции "Сокольники". © ТАСС

4. Найти портрет Юрия Гагарина на ВДНХ. Территория возрожденной главной Выставки страны - ВДНХ - новое место силы столицы. По расположенным тут зданиям можно смело изучать советскую архитектуру, а в павильоне "Макет Москвы" рассмотреть центральную часть города в миниатюре. Отдельного внимания заслуживает павильон "Космос" с обширной экспозицией, посвященной покорению космоса, десятиметровым панно со знаменитым портретом Юрия Гагарина и невероятно фотогеничным куполом. Здесь можно провести несколько занимательных часов, гуляя по станции "МИР" и самостоятельно "запуская" спутники в Центре управления полетами.

5. Побывать внутри одной или нескольких сталинских высоток. Всего их семь: главное здание МГУ на Воробьевых горах, гостиницы "Украина" и "Ленинградская", МИД, жилые высотки на Котельнической набережной и Кудринской площади, а также административно-жилое здание у станции метро "Красные ворота". Проще всего попасть в лобби гостиниц или здание на Котельнической: там находятся кинотеатр "Иллюзион" и музей-квартира балерины Галины Улановой. Еще один интересный музей расположен в высотке МГУ. 6. Проехать на трамвае от Замоскворечья до Таганки. Прекрасный способ полюбоваться пейзажами города в комфорте, а заодно и протестировать новые московские трамваи - прокатиться на одном из них. Маршрут "А", или "Аннушка", запустили еще в 1911 году, он до сих пор один из самых живописных. Чего стоит только переход от малоэтажной застройки Замоскворечья к видовым пейзажам вокруг Большого Устьинского моста. Другой способ увидеть город с необычного ракурса - из окна вагона МЦК. О том, какие станции стоит посмотреть и как построить свой маршрут, можно узнать из специального гида на discovermoscow.com. 7. Попасть в тайный московский сад. Самый знаменитый тайный сад Москвы - это Морозовский садик, который находится между Большим Трехсвятительским, Хохловским и Подкопаевским переулками. В усадьбе, частью которой некогда являлся садик, вырос меценат Савва Морозов. Побывать в садике непременно стоит: этот островок тишины и покоя отсчитывает свою историю с 17-го века. Здесь хорошо в любое время года: место очень тихое, а с верхней точки открываются прекрасные виды на Иоанно-Предтеченский монастырь, Кремль и район Ивановской горки. Ближайшая станция метро "Китай-город" находится в 500 метрах. 8. Прикоснуться к древности. За атмосферой действительно старой Москвы езжайте в Крутицкое подворье. Это памятник архитектуры 17-го века, на территории которого снимали фильмы "Борис Годунов", "Гардемарины, вперед!" и другие. Или посетите Спасо-Андроников монастырь. Спасский собор (древнейшее здание Москвы) и Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублёва делают его важнейшей достопримечательностью на карте древностей столицы. Если погода не располагает к прогулкам, но душа все равно требует прекрасного, портал discovermoscow.com предлагает виртуальные прогулки на любой вкус.

9. Бюджетно пообедать в самом сердце Москвы. В Москве тысячи кафе на любой вкус и чек, есть даже рестораны со звездами Michelin. Однако мы советуем пообедать в ГУМе. Вам нужна Столовая №57 - третья линия, третий этаж. Интерьеры симпатичного кафе стилизованы под советские, персонал одет в поварские халаты и колпаки, которые носили в те времена. В меню есть и борщ, и сельдь под шубой, и отварной язык, и яйцо с горошком под майонезом. Обязательно компот. Средний чек - 500 рублей на человека. 10. Сходить в бани. В последние годы такое развлечение как поход в общественные бани переживает настоящий ренессанс. В Москве есть парные на любой вкус: исторические Усачевские, старинные Воронцовские или любимые многими Варшавские. Если сомневаетесь, идите в Сандуны - самые шикарные московские бани. Здесь пять отделений, огромные залы отдыха, бассейны и русские парные. А еще сюда можно попасть на экскурсию. 11. Побывать там, где начиналась Москва. Для этого нужно купить билет на прогулку по территории Кремля. Московский Кремль - это город внутри города, главная достопримечательность столицы и памятники русской архитектуры 14–20-го веков. Территория Кремля занимает 28 гектаров, кроме храмов и музеев здесь есть приятные зеленые скверы и даже площади. В теплое время года в полдень можно застать очень красивое зрелище - церемониальный развод конных и пеших караулов Президентского полка. 12. Побывать в одном из самых ароматных и красивых магазинов Москвы - Чайном доме Перлова. Этот магазин ни за что не пропустишь, даже если не знаешь точного адреса - Мясницкая улица, дом 19. Яркий фасад, выполненный в китайском стиле, выделяется на фоне окрестных домов. Здание возвели в 1890-х годах по заказу Сергея Васильевича Перлова, основателя чайной торговой компании "Сергей Васильевич Перлов и К°". Соблюдая традиции, здесь и сегодня торгуют чаем и кофе, а также сладостями - выбор впечатляющий. Кстати, именно отсюда многие привозят московские сувениры. 13. Пообедать в гранд-кафе "Dr. Живаго". За новыми гастрономическими впечатлениями советуем отправиться в ресторан с потрясающим видом на Кремль и столь же впечатляющей кухней. Старания поваров "Dr. Живаго" отметили критики влиятельнейшего ресторанного рейтинга Michelin: "Здесь непременно стоит позавтракать". Учтите, что столик стоит бронировать заранее.

14. Пересчитать Ростовские переулки и попутно познакомиться с Плющихой. Некоторые экскурсоводы любят загадывать такую загадку: сколько в Москве Ростовских переулков? Считая, обратите внимание на застройку и архитектуру этого старого района - от доходного дома Исакова в псевдорусском стиле и деревянного здания, в котором жил и работал художник Василий Бакшеев, до экспериментальной постройки недорогого кооперативного жилья времен НЭПа и ДК завода "Каучук". Однако кафе "Три тополя" здесь не найти: его построили специально для фильма. Кстати, легендарная кинокартина изначально называлась "Три тополя на Шаболовке". 15. Посетить одну из смотровых площадок Москвы. Можно отправиться в Сити и полюбоваться видами с одной из башен. Или насладиться панорамой города с одной из бесплатных площадок. Самая популярная находится на Воробьевых горах, также можно отправиться на смотровую РАН. В последнее время туристы успели облюбовать смотровую на крыше Центрального детского мира на Лубянке - с нее открывается прекрасный вид на Китай-город. 16. Посмотреть объекты культурного наследия ЮНЕСКО в Москве. Всего их три: ансамбль Московского Кремля и Красной площади, Церковь Вознесения в Коломенском, ансамбль Новодевичьего монастыря. Об обширной экспозиции Кремля мы уже писали - на нее стоит выделить целый день. Новодевичий монастырь тоже достоин вдумчивого осмотра. Обширный комплекс в стиле московского барокко был построен в 1524 году и за свою 500-летнюю историю пережил немало. Не хотите брать экскурсию - просто прогуляйтесь. Кстати, многие не обходят стороной и некрополь монастыря, где покоятся самые выдающиеся политики, врачи, ученые, артисты, военные.

Третий объект культурного наследия ЮНЕСКО, церковь Вознесения в Коломенском, была построена примерно тогда же - в 1532 году. Это самый старый шатровый храм на территории России, настоящее чудо зодчества. 17. Прокатиться на закате по канатной дороге "Воробьевы горы - Лужники". Канатная дорога открылась в конце 2018 года и уже полюбилась москвичам за новые ощущения и красивые виды. Из кабинки можно увидеть набережную Москвы-реки, спорткомплекс "Лужники", высотки "Москва-Сити" и главное здание МГУ. Проезд в одну сторону стоит от 100 до 400 рублей (в зависимости от дня недели) для взрослого и от 100 до 300 рублей для детей и льготных категорий граждан. Детям до семи лет - бесплатно.