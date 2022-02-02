Акция "Поезд памяти" в 2022 году может пройти в дни форума регионов России и Белоруссии

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Военно-патриотический проект "Поезд памяти", участниками которого станут российские и белорусские школьники, может пройти в 2022 году в дни проведения форума регионов Белоруссии и России, если позволит эпидемиологическая обстановка. Об заявил в среду на совещании сенаторов с руководством компании "Российские железные дороги" вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Мероприятия военно-патриотического проекта "Поезд памяти" в нынешнем году, если позволит эпидемиологическая обстановка, могут быть синхронизированы со сроками проведения IX форума регионов Беларуси и России, который пройдет под эгидой верхних палат парламентов двух стран в июне 2022 года в городе Гродно", - сказал Косачев на совещании, где обсуждались концептуальные и организационные вопросы реализации акции в период 2022-2025 годов.

Планируется, что участниками акции станут школьники России и Белоруссии, которые смогут посетить несколько городов двух стран, в том числе Брест, Минск, Смоленск, Москву, а также парк "Патриот" в Кубинке. "В дальнейшем участие в проекте смогут принять также школьники из других стран СНГ", - отметил вице-спикер СФ.

Как ожидается, в рамках проекта состоятся встречи ребят с ветеранами, экскурсии, посещение музеев, реконструкции событий, на которых школьники познакомятся с историей Великой Отечественной войны, примут участие в просветительских и культурных мероприятиях.

Как сообщил Косачев, акция, направленная на патриотическое воспитание молодежи, инициирована главами верхних палат парламентов России и Белоруссии - председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Совета Республики Национального собрания Белоруссии Натальей Кочановой. "Задача проекта - не только рассказывать о войне, но и объединять молодежь наших стран", - добавил парламентарий.