Ректора спортвуза в Смоленске подозревают в самовольном захвате части земель нацпарка

ТАСС, 2 февраля. Прокуратура Смоленской области выявила факты самовольного захвата части смежных земельных участков, расположенных на территории национального парка "Смоленское Поозерье". Они принадлежат ректору Смоленского госуниверситета спорта Георгию Грецу, который подозревается в растрате более 1,5 млн рублей и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили в среду журналистам в пресс-службе ведомства.

"При проведении проверки установлено, что на территории национального парка "Смоленское Поозерье" расположено три земельных участка общей площадью более 30 тыс. кв. м, принадлежащих на праве собственности ректору Смоленского государственного университета спорта Грецу Г. Н. В ходе визуального осмотра указанных земельных участков прокуратурой области выявлен факт самовольного захвата части смежных земельных участков общей площадью более 4,5 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в этих границах расположена постройка, возведенная без разрешения на строительство. При этом администрация нацпарка ранее не выявляла факты незаконного использования части смежных участков земли и не истребовала их из незаконного владения. Также местные власти не принимали меры по сносу постройки. "В адрес администрации национального парка "Смоленское Поозерье" внесено представление, по результатам рассмотрения которого администрацией в суд направлено исковое заявление", - добавили в сообщении, отметив, что представление также направлено в адрес администрации сельского поселения, исковое заявление принято судом.

Ранее ректор Смоленского государственного университета спорта Георгий Грец стал фигурантом трех уголовных дел по разным составам преступлений, он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По версии следствия, он совместно с директором подразделения вуза с июня 2020 года по июнь 2021-го похитили более 1,5 млн рублей. Также на территории вуза была обнаружена майнинговая ферма, незаконно подключенная к сетям вуза. Ущерб от ее организации, нанесенный образовательному учреждению, составил более 4 млн рублей.

Нацпарк "Смоленское Поозерье" расположен к северу от Смоленска в 500 км от Москвы. Рельеф с речными долинами и 35 озерами, которые и дали название парку.