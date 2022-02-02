Митрополит Иларион заявил, что гонимые христиане Африки нуждаются в помощи России

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Гонимые христиане Африки и Ближнего Востока с надеждой смотрят на Россию и ее руководство, они сегодня так же нуждаются в помощи и защите РФ, как и еще совсем недавно - жители Сирии. Об этом заявил в среду глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион во время церемонии вручения президентом РФ Владимиром Путиным государственных наград в Кремле.

Глава ОВЦС был награжден орденом Александра Невского.

"Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить вас за ту поддержку, которую вы оказываете гонимым христианам во всем мире. Благодаря российской армии террористы изгнаны из Сирии, но в ряде других стран Ближнего Востока, где христиане подвергаются атакам террористов и радикальных групп, они так же нуждаются в защите и помощи России", - сказал митрополит Иларион на церемонии награждения, обращаясь к Владимиру Путину.

По его словам, особого внимания сегодня требует Африка.

"В некоторых государствах Африки развязаны полномасштабные гонения на христиан, верующие Африки с надеждой смотрят на Россию и ее президента, на Русскую церковь и ее патриарха, они выходят на улицу с плакатами "Спасибо Путину", "Спасибо патриарху Кириллу", - отметил представитель Русской православной церкви.