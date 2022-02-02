Гендиректор ОТР: в любой точке Земли можно найти людей, отдающих силы на благо России

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Людей, которые отдают все силы на благо Отечества, на благо всех граждан России можно найти в любой точке Земли. И именно поэтому российский мир безграничен, сказал генеральный директор Общественного телевидения России (ОТР) Виталий Игнатенко на церемонии вручения высших государственных наград в Кремле.

"Скажут, наверно, мир короток. Но я позволю себе сказать, что я не соглашусь сегодня с этой сентенцией. Российский мир безграничен. В любой точке нашей Земли можно найти людей, которые все силы отдают на благо Отечества, на благо каждого из нас, на благо всех граждан России", - сказал он. Глава государства Владимир Путин вручил Игнатенко орден "За заслуги перед Отечеством" первой степени.

Игнатенко также считает за честь находиться в одном зале с людьми, которые вместе с ним были удостоены государственных наград. "Для меня сегодня слова благодарности вам, Владимир Владимирович, за эту высокую награду, это еще повод сделать одно признание. Когда я сегодня вошел в этот зал, вдруг подумал: какая великая честь быть сопричастным к делам и трудам тех людей, которые сегодня в этом Кремлевском зале. Их подвиги, их самопожертвование - как раз делают нашу страну великой", - подчеркнул он.

Среди лауреатов также летчик-испытатель Летно-исследовательского института им. Громова Евгений Крутов, главный врач Московской городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко, президент Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии академик Иван Дедов, почетный президент НИЦ "Курчатовский институт" академик Евгений Велихов, генеральный директор Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко, председатель правления компании "Газпром" Алексей Миллер и другие.

Путин вручил в Кремле высшие государственные награды выдающимся деятелям. Наградами отмечен труд более 20 россиян, добившихся заметных результатов в науке, медицине, авиации, искусстве, бизнесе и других областях.