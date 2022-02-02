Просветительские беседы о роли религии пройдут в Москве в рамках проекта "Точки Роста"

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Просветительские беседы на тему "Межконфессиональный диалог в мегаполисе, роли религии в самореализации человека" и экскурсии пройдут в московских вузах и в постоянных представительствах регионов Северного Кавказа в рамках проекта "Точки Роста". Об этом в среду сообщил в председатель общероссийского общественного движения "Всероссийский межнациональный союз молодежи" Кантемир Хуртаев.

"С "Международной исламской миссией" мы уже три года реализуем проект, который называется "Точки Роста" - это комплексный проект, который состоит из ряда мероприятий. В этом году, я не буду говорить про все годы, я расскажу только про этот год, в этом году мы реализовали "Точки Роста" на Северном Кавказе, в Санкт-Петербурге, в Крыму, и сейчас реализуем его в Москве. <…> В Москве проект представляет собой цикл встреч в московских вузах и на базе постпредств республик Северного Кавказа с молодежью на тему "Межконфессиональный диалог в мегаполисе, роли религии в самореализации человека". Эти встречи также имеют просветительский характер", - сказал Хуртаев на научно-практической конференции на тему "Роль религиозного фактора в формировании общероссийской гражданской идентичности".

По словам Хуртаева, проект в Москве также предполагает организацию двух экскурсий для молодежи на тему "Москва религиозная" и встреч участников проекта с победителями конкурса "Лидеры России", которые расскажут о том, как стать успешным, и о своем опыте самореализации. В рамках проекта будет проведено социологическое исследование соотношения разных типов идентичности в молодежной среде.

Реализованный на Северном Кавказе проект "Точки Роста" включал цикл однодневных семинаров в шести субъектах Северо-Кавказского федерального округа, вебинары по развитию эмоционального интеллекта и конкурс проектов, победители которого получили грант на сумму 50 тыс. рублей. "Семинары состояли из двух частей: первая часть - это формирование правильных представлений об исламской нравственно-этической платформе, ее близости с православием и другими монотеистическими религиями. Вторая часть была направлена на развитие лидерских качеств и эмоционального интеллекта, то есть содержание тоже было направлено, с одной стороны, на просвещение, а, с другой стороны, на обучение инструментам саморазвития, инструментам самореализации", - сообщил Хуртаев.

В Санкт-Петербурге в проекте принимали участие активисты, руководители общественных и религиозных организаций и студенты. Семинары в Крыму и Санкт-Петербурге были двухдневными и включали четыре блока: формирование правильных представлений об исламской нравственно-этической платформе, развитие лидерских качеств и активности молодежи, развитие эмоционального интеллекта и обучение навыкам социального проектирования.

"Точки Роста" - проект по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию молодежи, организованный ЦРО "Международная исламская миссия" и общероссийским общественным движением "Всероссийский межнациональный союз молодежи". Проект направлен на формирование общероссийской гражданской идентичности, развитие лидерских качеств и эмоционального интеллекта среди молодежи.