{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Молодогвардейцы развернули 70-метровую георгиевскую ленту на Мамаевом кургане

С полотнищем в руках они поднялись к монументу "Родина-мать зовет!", где возложили цветы

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Более 100 активистов "Молодой гвардии Единой России" в память о советских воинах, отстоявших Сталинград в годы Великой Отечественной войны, развернули на Мамаевом кургане 70-метровую георгиевскую ленту. Об этом журналистам сообщил исполняющий обязанности председателя координационного совета "Молодой гвардии Единой России" Антон Демидов.

Спецпроект на тему
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта За 200 дней сражения защитники города превратили каждый дом в неприступную крепость
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта

"Молодогвардейцы провели масштабную памятную акцию, в ходе которой развернули на Мамаевом кургане 70-метровую Георгиевскую ленту. С полотнищем в руках они поднялись к монументу "Родина-мать зовет!", где почтили память героев, возложив цветы к памятнику", - сказал Демидов, которого цитирует пресс-служба МГЕР.

"Каждая пядь из 100 тыс. кв. км, где бои шли 200 дней и ночей, полита кровью советского солдата. Более 2 млн человек героически сражались за город и положили начало Великой Победе, мы благодарны каждому из героев и передаем память о подвиге советского народа новому поколению", - добавил Демидов.

Молодогвардейцы в среду также навестили ветеранов, участников Сталинградской битвы. Активисты привезли им сладкие наборы к чаю.

2 февраля в России отмечают День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

Сталинградская битва - одна из решающих стратегических операций Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. По размаху, длительности, напряженности и количеству участников - одна из крупнейших во Второй мировой войне. Сражение продолжалось 200 дней и разворачивалось на территории площадью около 100 тыс. кв. км при протяженности фронта от 400 до 850 км.

Теги
Россия
Мишустин заявил, что "омикрон" выявлен практически во всех регионах РФ
Читать полностью