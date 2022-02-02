Молодогвардейцы развернули 70-метровую георгиевскую ленту на Мамаевом кургане

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Более 100 активистов "Молодой гвардии Единой России" в память о советских воинах, отстоявших Сталинград в годы Великой Отечественной войны, развернули на Мамаевом кургане 70-метровую георгиевскую ленту. Об этом журналистам сообщил исполняющий обязанности председателя координационного совета "Молодой гвардии Единой России" Антон Демидов.

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"Молодогвардейцы провели масштабную памятную акцию, в ходе которой развернули на Мамаевом кургане 70-метровую Георгиевскую ленту. С полотнищем в руках они поднялись к монументу "Родина-мать зовет!", где почтили память героев, возложив цветы к памятнику", - сказал Демидов, которого цитирует пресс-служба МГЕР.

"Каждая пядь из 100 тыс. кв. км, где бои шли 200 дней и ночей, полита кровью советского солдата. Более 2 млн человек героически сражались за город и положили начало Великой Победе, мы благодарны каждому из героев и передаем память о подвиге советского народа новому поколению", - добавил Демидов.

Молодогвардейцы в среду также навестили ветеранов, участников Сталинградской битвы. Активисты привезли им сладкие наборы к чаю.

2 февраля в России отмечают День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

Сталинградская битва - одна из решающих стратегических операций Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. По размаху, длительности, напряженности и количеству участников - одна из крупнейших во Второй мировой войне. Сражение продолжалось 200 дней и разворачивалось на территории площадью около 100 тыс. кв. км при протяженности фронта от 400 до 850 км.