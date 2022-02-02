В Курганской области школьников переведут на дистанционное обучение с 4 февраля

ТАСС, 2 февраля. Власти в Курганской области приняли решение о переводе с 4 февраля учащихся школ на дистанционное обучение, за исключением сельских малокомплектных учреждений. Для студентов колледжей и техникумов очно будут проводиться только практические занятия. Об этом сообщили в среду в Telegram-канале правительства региона.

"С 4 февраля в школах Курганской области вводится дистанционный формат обучения, за исключением сельских малокомплектных школ, где учится менее 200 детей. Решение принято 2 февраля на очередном заседании регионального оперативного штаба в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что теоретические занятия для студентов колледжей и техникумов с 4 февраля также будут проходить с применением дистанционных технологий, но практика останется в очном формате. Ректоры высших учебных заведений будут самостоятельно принимать решение о формате обучения по согласованию с учредителем. Учреждения дополнительного образования, где это возможно, также будут проводить занятия в дистанционном формате.

В то же время детские сады пока остаются работать в обычном режиме. "Смены в загородные оздоровительные лагеря, запланированные на февраль, отменены", - также сообщили в правительстве.

По данным регионального департамента здравоохранения на 2 февраля, за последние сутки выявили 718 новых случаев заражения коронавирусом. Тогда как еще неделю назад, 24 января, фиксировалось 117 случаев, и продолжительное время до этого показатель не превышался. В регионе выявили первые случаи заражения штаммом "омикрон". Ранее в Курганской области также ужесточили антиковидные ограничения, которые ослабили на период новогодних праздников: с 16 января организации общественного питания могут работать только до 23:00, за исключением общепита на вокзалах, в здании аэропорта и некоторых других предприятий питания. До конца февраля отменили требование предъявлять ковид-сертификаты при посещении заведений общепита, торговых и торгово-развлекательных центров, но усилили контроль за нарушениями эпидемиологических требований.