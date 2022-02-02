В адыгейском поселке Энем к 2025 году построят поликлинику за 380 млн рублей

МАЙКОП, 2 февраля. /ТАСС/. Строительство поликлиники в крупном поселке городского типа Энем Тахтамукайского района Адыгеи, расположенном вблизи Краснодара, начнется в 2022 году. Объект планируют ввести в эксплуатацию к концу 2024 года, сообщил в среду ТАСС первый замминистра здравоохранения Адыгеи Максим Коробко.

"Строительство этого крупного объекта здравоохранения будет вестись по федеральной программе модернизации первичного звена здравоохранения. По нашим планам, медучреждение возведут в течение ближайших трех лет - до конца 2024 года. Общая сумма вложений составит 380 млн рублей, это средства федерального бюджета с региональным софинансированием", - сказал он.

Сегодня в активно развивающемся поселке Энем проживают более 20,3 тыс. человек, поэтому необходимость в современной поликлинике, отвечающей всем нормативам, назрела уже давно.

Ранее сообщалось, что власти Адыгеи планируют направить на модернизацию первичного звена здравоохранения до 2025 года 1,4 млрд рублей. В рамках региональной программы планируется строительство 14 объектов здравоохранения взамен существующих и капитальный ремонт 10 объектов. Также будут приобретать медоборудование и транспорт. Руководству муниципалитетов поручили держать возведение социально значимых объектов на личном контроле.