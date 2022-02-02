Артамонов: свыше 90% учащихся Липецкой области довольны школьным питанием в январе

ЛИПЕЦК, 2 февраля. /ТАСС/. Свыше 90% школьников Липецкой области остались довольным качеством и ассортиментом питания в школах по итогам опросов, проводимых в январе 2022 года. Об этом сообщил в среду журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов.

"В декабре прошлого года 90% проголосовавших учеников похвалили школьное меню, в январе уже - 95%", - сказал Артамонов. По его словам, еще в декабре 2020 года во всех школах областного центра, а затем и во всех школах региона начала действовать система оценки качества питания при помощи QR-кодов, размещаемых на плакатах в столовых. Система предлагает ребятам не только поставить оценку питанию, но и оставить свои отзывы с приложенными фотографиями в случае, если ребенок остался чем-то недоволен. "Коммуникация и обратная связь очень важны, процесс запущен, есть сервис, QR-коды, родительские чаты и хорошо, что меняется отношение к ученикам, а качество школьных обедов повышается", - заметил Артамонов.

Он подчеркнул, что мониторинг ответов и пожеланий школьников анализируются ежемесячно, а качество питания регулярно проверяется специальными комиссиями и непосредственно родителями учеников. "Кроме того, в регионе работает специальная телефонная линия по вопросам качества горячего питания, на все вопросы родителей ответят и в единой диспетчерской службе региона", - уточнили в пресс-службе областной администрации.