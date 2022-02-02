Суд оштрафовал мэра Великого Новгорода на 25 тыс. рублей за плохую уборку улиц

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2 февраля. /ТАСС/. Мэра Великого Новгорода Сергея Бусурина привлекли к административной ответственности за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По поручению прокурора области Юрия Немкина прокуратура Великого Новгорода провела проверку соблюдения законодательства в сфере содержания дорог в зимний период.

"<...> В ходе проверки выявлено, что автомобильные дороги и тротуарные дорожки на улицах города не убираются должным образом. Допущено образование снежных валов, дорожное покрытие от наледи и снега не очищено. <...> По требованию прокурора области материалы проверки в отношении мэра Великого Новгорода Сергея Бусурина по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ "Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог" направлены в Новгородский районный суд для рассмотрения по существу. Чиновник привлечен к административной ответственности, на него наложен штраф в размере 25 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Исполняющий обязанности прокурора города еще в ноябре 2021 года объявил мэру Бусурину предостережение о недопустимости нарушения закона, но действенных мер по уборке так и не приняли. Ранее заместителя мэра Владимира Еремина также дважды оштрафовали за плохую уборку дорог от снега.

В социальных сетях жители Великого Новгорода неоднократно жаловались на неубранный снег, наледи, снежные завалы. На дорогах областного центра застревали не только машины, но и общественный транспорт, жители некоторых микрорайонов за свой счет нанимали технику для расчистки дорог и вывоза снега.