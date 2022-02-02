МЧС предупредило, что угроза лавин в горах Крыма сохранится до 4 февраля

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 февраля. /ТАСС/. Предупреждение о лавиноопасности в горах Крыма продлили до 4 февраля, сообщается на сайте ГУ МЧС по республике.

Ранее предупреждение объявили ГУ МЧС по Крыму до 2 февраля.

"По информации Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 и 4 февраля в крымских горах сохраняется угроза схода снежных лавин", - говорится в сообщении.

Спасатели на этот же период предупредили о сильных снегопадах, гололедице и усилении ветра до 25 м/с на полуострове.