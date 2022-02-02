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Полиция начала проверку из-за манекена с фото губернатора на пешеходном переходе в Курске

По предварительным данным, манекен повесили противники введения противоэпидемических ограничений

КУРСК, 2 февраля. /ТАСС/. Фигуру с фотографией губернатора Курской области повесили на пешеходном переходе в Курске. Полиция ведет проверку по данной акции, сообщили ТАСС в среду в администрации региона.

"В ситуации разбирается полиция, которая даст правовую оценку произошедшему. Никаких отдельных заявлений и обращений в правоохранительные органы администрация и губернатор делать не будут. По предварительной версии, манекен повесили противники введения противоэпидемических ограничений", - сказали в администрации.

Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах региона, на данный момент по факту прошедшей акции проводится проверка.

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