Полиция начала проверку из-за манекена с фото губернатора на пешеходном переходе в Курске

КУРСК, 2 февраля. /ТАСС/. Фигуру с фотографией губернатора Курской области повесили на пешеходном переходе в Курске. Полиция ведет проверку по данной акции, сообщили ТАСС в среду в администрации региона.

"В ситуации разбирается полиция, которая даст правовую оценку произошедшему. Никаких отдельных заявлений и обращений в правоохранительные органы администрация и губернатор делать не будут. По предварительной версии, манекен повесили противники введения противоэпидемических ограничений", - сказали в администрации.

Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах региона, на данный момент по факту прошедшей акции проводится проверка.