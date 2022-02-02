В Воронежской области число пациентов в ковидных стационарах выросло на 15%

ВОРОНЕЖ, 2 февраля. /ТАСС/. Число пациентов в ковидных стационарах в Воронежской области с 31 января выросло с 1 842 до 2 103 человек, прирост составил более 14%. Об этом сообщил ТАСС в среду представитель пресс-службы департамента здравоохранения региона.

"По койкам: открыто 2 479, занято 2 103", - сообщил он.

Занятость коечного фонда составляет 84,8%. По данным на 31 января, в Воронежской области создали 2 439 койко-мест для пациентов с ковидом, занято было 1 842, или 81%. Как добавили ТАСС в департаменте здравоохранения Воронежской области, еще 27 452 человека проходят лечение от коронавируса амбулаторно.

О ситуации в регионе

В Воронежской области ввели новые ограничительные меры из-за роста заболеваемости коронавирусом, в регионе с 5 января число ежесуточных заражений выросло почти в 15 раз - со 175 до 2 517. Всего с начала пандемии в Воронежской области выявили 218 635 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 196 882 человека, более 10,2 тыс. умерли. С мая 2020 года в общественном транспорте и торговых центрах действует масочный режим, запретили ночную работу заведений общепита, отменили спортивные и культурные мероприятия в закрытых помещениях, с 3 по 16 февраля на удаленку переводятся ученики 5-11 классов школ Воронежа.

В области планируется привить 80% взрослого населения, или 1 516 376 человек. Обязательная вакцинация действует для работников здравоохранения, образования, транспорта, обслуживания, ЖКХ и некоторых других сфер деятельности. По данным сайта стопкоронавирус.рф, вакцинировались 1 382 892 человека, завершили вакцинацию 1 333 614 человек, что составляет почти 88% от плана. 31 января в регионе началась вакцинация "Спутником-М" детей в возрасте 12-17 лет, 21 подросток сделал прививку от коронавируса.