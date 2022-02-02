В Воронежской области запретили спортивные турниры в закрытых помещениях

ВОРОНЕЖ, 2 февраля. /ТАСС/. Губернатор Воронежской области Александр Гусев из-за роста заболеваемости коронавирусом отменил в регионе с 3 по 9 февраля все спортивные мероприятия в закрытых помещениях, сообщила в среду пресс-служба правительства региона.

"Новый указ губернатора Александра Гусева о введении дополнительных антиковидных защитных мер <...>. В течение следующей недели запрещено проводить чемпионаты, первенства, кубки России, всероссийские и межрегиональные соревнования и другие спортивные мероприятия муниципального и регионального уровней в закрытых помещениях", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что из-за коронавируса в регионе с 3 февраля по 9 февраля приостанавливается работа цирков, театров, кинотеатров, концертных организаций, до 16 февраля все ученики 5-11 классов переводятся на дистанционное обучение, занятия в учреждениях дополнительного образования также разрешено проводить только в онлайн-режим, исключение составят индивидуальные уроки.

О ситуации в регионе

В Воронежской области введены новые ограничительные меры из-за роста заболеваемости ковидом, в регионе с 5 января число ежесуточных заражений выросло почти в 15 раз - со 175 до 2 517. Всего с начала пандемии в Воронежской области выявлено 218 635 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 196 882 человека, более 10,2 тыс. умерли. С мая 2020 года в общественном транспорте и торговых центрах действует масочный режим, запрещена ночная работа заведений общепита.

В области планируется привить 80% взрослого населения, или 1 516 376 человек. Обязательная вакцинация введена для работников здравоохранения, образования, транспорта, обслуживания, ЖКХ и ряда других сфер деятельности. По данным сайта стопкоронавирус.рф, в настоящее время вакцинированы 1 382 892 человека, завершили вакцинацию 1 333 614 человек, что составляет почти 88% от плана. В понедельник в регионе началась вакцинация "Спутником-М" детей в возрасте 12-17 лет, на данный момент 21 подросток сделал прививку от ковида.