Мишустин заявил, что "омикрон" выявлен практически во всех регионах РФ

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Штамм коронавирусной инфекции "омикрон" выявлен почти во всех регионах России, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду на заседании президиума координационного совета по борьбе с ковидом.

"Новый штамм "омикрон" выявлен практически во всех субъектах Российской Федерации", - сказал Мишустин, подчеркнув, что с ростом показателей заболеваемости увеличивается нагрузка на всю систему здравоохранения, а прежде всего - на первичное звено.

Глава кабмина обратил внимание, что врачи практически круглосуточно и с беспрецедентной нагрузкой работают в поликлиниках, помогают пациентам, проходящим лечение на дому.

"В этих условиях крайне важно оперативно выявлять инфекцию и для этого необходимо поддерживать высокий уровень тестирования граждан на коронавирус, как это поручил президент", - подчеркнул Мишустин.

Власти РФ выделят около 400 млн рублей на продолжение исследований "омикрона" и новых штаммов коронавируса. "Надо продолжить и дальнейшее изучение циркулирующих штаммов. На проведение их генетического анализа, секвенирование выделим около 400 млн рублей и направим дополнительные средства на приобретение реагентов и расходных материалов, которые необходимы для определения "омикрона", - сказал Мишустин.

Своевременные исследования необходимы, чтобы вести эффективный мониторинг изменения ситуации, подчеркнул глава кабмина.

Он также попросил мэра Москвы Сергея Собянина рассказать о текущей обстановке с коронавирусом в столице и мерах по предотвращению распространения инфекции.