В Калининградской области число коек для заразившихся коронавирусом увеличили почти на 10%

КАЛИНИНГРАД, 2 февраля. /ТАСС/. Число коек для заразившихся новым коронавирусом и пневмониями в стационарах Калининградской области за неделю увеличили почти на 10% - с 1 789 до 1 966, следует из данных регионального оперативного штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

"По состоянию на 2 февраля. <...> В общей сложности в регионе развернуто 1 966 коек для пациентов с коронавирусом и пневмонией в 21 лечебном учреждении, из них 118 - с ИВЛ. Занято 1 744 койки, из них 37 - с ИВЛ", - сообщили журналистам в штабе в среду.

По данным на 28 января, в стационарах области для заразившихся коронавирусом и пневмониями развернули 1 789 коек, заняты были 1 524 койки.

В регионе отмечается рост числа заразившихся новым коронавирусом. За прошедшие сутки выявили 1 145 новых случаев, в том числе 646 - у несовершеннолетних. При этом в региональном штабе отметили, что большинство заразившихся переносят заболевание в легкой форме. "Несмотря на то что выявленных случаев много, госпитализация невелика и коек развернутых хватает. Большинство случаев протекает легко и не требует стационарного лечения", - сказали в штабе.

Ранее губернатор области Антон Алиханов сообщил, что, по прогнозам специалистов, пик заболеваемости новым коронавирусом в регионе ожидается в феврале. Он подчеркнул, что медики научились бороться с инфекцией, а система здравоохранения региона мобилизована и готова к борьбе с очередной волной вируса. Алиханов также отметил, что локдаун не планируется, обратив внимание на высокий уровень вакцинации против коронавируса в регионе.

31 января пресс-служба областного правительства сообщила об отмене действовавшей в области системы QR-кодов о вакцинации для посещения общепита и торговых центров региона. Заместитель председателя областного правительства Илья Баринов пояснил, что решение приняли с учетом роста коллективного иммунитета к коронавирусу, который достиг 75,4%.

По информации регионального оперативного штаба, на 2 февраля в область нарастающим итогом поступило 773 504 комплекта доз вакцины от коронавируса. Привились 611 543 человека, полностью завершили иммунизацию 584 617 жителей, началась вакцинация школьников и студентов в возрасте от 11 до 17 лет.