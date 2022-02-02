В Якутии в честь 100-летия образования Якутской АССР объявили конкурс среди педагогов

ЯКУТСК, 2 февраля. /ТАСС/. Министерство образования и науки Якутии объявило конкурс среди педагогов, посвященный 100-летию образования Якутской АССР. Победители получат премию в размере 100 тыс. рублей, сообщается в среду на сайте министерства.

"В целях поощрения эффективной работы педагогических работников Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) объявляет конкурс, посвященный 100-летию образования Якутской АССР", - говорится в сообщении с уточнением, что по итогам определят 100 лучших педагогов, которые получат спецпремии по 100 тыс. рублей.

Прием заявок начнется 5 марта. Принять участие в конкурсе могут педагогические работники со стажем не менее пяти лет, которые ведут программы основного общего и дополнительного образования, в том числе ведущие программы наставничества. Будут учитываться высокие достижения обучающихся, воспитанников, эффективность использования педагогами современных образовательных технологий. Также от претендентов требуется наличие индивидуальных программ обучения, что предусматривает инновационную экспериментальную деятельность педагога, добавили в министерстве.

Соорганизатором конкурса является Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия), региональным оператором - Институт развития образования и повышения квалификации в регионе.

Декрет об образовании Якутской АССР был подписан 27 апреля 1922 года.