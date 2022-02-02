В Оренбурге продлили дистант для школьников

Учебный процесс в очном формате в общеобразовательных учреждениях и школах-интернатах Оренбурга изначально приостанавливался с 28 января по 3 февраля.

"С 4 февраля и до особого распоряжения учебный процесс в общеобразовательных учреждениях, школах-интернатах Оренбурга в очном формате останется приостановленным. Продолжение электронного обучения с применением дистанционных технологий касается школьников всех классов образовательных учреждений областного центра. Такое решение было принято сегодня на очередном заседании муниципального штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в соответствии с предписанием регионального Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, на текущей неделе в Оренбурге наблюдается рост заболеваемости, но он куда менее интенсивный, чем в январе. Темпы прироста в областном центре на 10-20% ниже, чем в целом по области. "Разобщение детей уже дало свои результаты. Среди школьников заболеваемость снизилась на 11%. В дальнейшем минимизация контактов среди учащихся повлияет на распространение заболеваемости и среди других групп населения. Работа школ остается приостановленной до особого распоряжения", - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя регионального управления Роспотребнадзора Ирины Якубович.

Как уточнили в мэрии Оренбурга, в городе также продолжает действовать решение о приостановке работы всех учреждений дополнительного образования, в том числе относящихся к сферам культуры и спорта.

Решение о переводе школьников на дистанционное обучение также приняли многие другие муниципалитеты региона. Со 2 февраля такой формат действует в Бузулуке, с 3 февраля - в Орске, где в онлайн перешли и учреждения дополнительного образования.