Более 40 населенных пунктов Тюменской области до конца 2022 года обеспечат связью 4G

ТЮМЕНЬ, 2 февраля. /ТАСС/. Свыше 40 населенных пунктов Тюменской области до конца 2022 года обеспечат связью 4G, пункты определили после подведения результатов голосования жителей на портале госуслуг. Об этом журналистам в среду сообщили в пресс-службе департамента информатизации Тюменской области.

"Стали известны результаты голосования жителей на портале госуслуг за населенные пункты Тюменской области, где появится покрытие 4G. Согласно итогам голосования, до конца 2022 года в Тюменской области 41 населенный пункт будет обеспечен связью 4G", - говорится в сообщении.

В департаменте информатизации региона добавили, что бесплатный беспроводной доступ в интернет стал с 2015 года доступен жителям 204 населенных пунктов региона численностью от 250 до 500 человек.