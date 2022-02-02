{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Более 40 населенных пунктов Тюменской области до конца 2022 года обеспечат связью 4G

Территории выбрали на основе голосования жителей

ТЮМЕНЬ, 2 февраля. /ТАСС/. Свыше 40 населенных пунктов Тюменской области до конца 2022 года обеспечат связью 4G, пункты определили после подведения результатов голосования жителей на портале госуслуг. Об этом журналистам в среду сообщили в пресс-службе департамента информатизации Тюменской области.

"Стали известны результаты голосования жителей на портале госуслуг за населенные пункты Тюменской области, где появится покрытие 4G. Согласно итогам голосования, до конца 2022 года в Тюменской области 41 населенный пункт будет обеспечен связью 4G", - говорится в сообщении.

В департаменте информатизации региона добавили, что бесплатный беспроводной доступ в интернет стал с 2015 года доступен жителям 204 населенных пунктов региона численностью от 250 до 500 человек.

Теги
РоссияТюменская область
Мишустин призвал продолжать наращивать темпы вакцинации от коронавируса
Глава кабмина попросил участников координационного совета по борьбе с ковидом лично заняться этим вопросом
Читать полностью