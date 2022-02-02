Попова заявила, что за неделю заболеваемость ковидом в России выросла вдвое

"По итогам прошедшей четвертой недели показатель [заболеваемости ковидом] составил 468,5 на 100 тыс. населения, и это рост в два раза по сравнению с неделей ранее", - сказала она на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.

"Максимальная заболеваемость сегодня регистрируется среди подростков 15-17 лет. Именно здесь требуется особые усилия и меры по предотвращению дальнейшего распространения вируса среди этой возрастной группы", - сказала она.

Она отметила, что максимальные показатели по заболеваемости ОРВИ и гриппом приходятся на детей. "Это дети от 3 до 6 лет и школьники от 7 до 14 лет. Здесь тоже принимаются все меры для преодоления этого подъема, для разрыва эпидемиологических цепочек", - добавила Попова.

Заражение "омикроном"

Как сообщила Попова, зафиксировано 15 287 случаев заражения "омикроном" в 83 регионах РФ в настоящее время. Из числа заразившихся 70% не были привиты от ковида, а 95% - не болели им ранее.

"На сегодняшний день в стране выявлено 15 287 случаев, вызванных новым подтвержденным геновариантом "омикрон". Все случаи зарегистрированы в 83 субъектах. <...> Хочу отметить, что из этого количество не привиты 70% заболевших и 95% не болели ранее", - заявила она на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией.

По словам Поповой, заражение "омикроном" вызывает пневмонию в 6,5% случаев. "По клиническим формам из этого количество наблюдений на ОРВИ приходится 77,5%, под пневмонией - 6,5%, на бессимптомные формы - 16%", - отметила она.

По ее словам, в 19 регионах РФ заболеваемость ковидом превышает среднероссийский показатель.

Ограничения

Ограничительные меры в связи с распространением коронавируса введены на объектах культуры в 80 регионах, в торговых центрах - в 53, на предприятиях общепита - в 75 субъектах РФ, заявила Попова.

"На объектах культуры ограничения введены в 80 регионах, торговых центрах - в 53, на предприятиях общественного питания - в 75", - сказала она на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.

С начала пандемии в мире зафиксировали более 381,7 млн заражений коронавирусом и около 5,7 млн смертей. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, зарегистрировано 12 128 796 случаев заражения, умерли 332 690 человек. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.