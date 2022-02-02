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Федеральный вуз в Архангельске перейдет на дистант из-за ковида с 7 февраля

Меру ввели до 22 февраля

АРХАНГЕЛЬСК, 2 февраля. /ТАСС/. Северный Арктический федеральный университет (САФУ, Архангельск) переходит на дистанционный режим обучения с 7 февраля из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе вуза.

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"САФУ переходит на дистанционное обучение с 7 по 22 февраля из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации и увеличения заболеваемости коронавирусной инфекцией", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что филиал вуза в Северодвинске и технологический колледж Императора Петра I, который входит в состав в САФУ, уже перешли на удаленку с 31 января.

На дистанционное обучение из-за высокой заболеваемости COVID-19, гриппом и ОРВИ на сегодня переведены 23 школы Архангельска.

Заболеваемость ковидом в регионе с середины января возросла почти в десять раз. 14 января выявлен 201 случай за сутки, однако в последние дни регистрируется около двух тысяч в день. 2 февраля в регионе вновь обновлен суточный максимум заболеваемости COVID-19, выявлено 2 288 случаев.

Всего с начала пандемии в регионе подтверждено 144 036 случаев коронавирусной инфекции, из них 120 791 человек выздоровел, 2 011 умерли.

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РоссияАрхангельская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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