В Тамбовской области за год создадут 12 учебных мастерских по стандартам WorldSkills

ТАМБОВ, 2 февраля. /ТАСС/. Современные мастерские по стандартам WorldSkills в 2022 году появятся в пяти колледжах Тамбовской области. В общей сложности создадут 12 пространств, сообщили во вторник в управлении образования и науки региона.

"В 2022 году в Тамбовской области по федеральному проекту "Молодые профессионалы" в пяти колледжах региона будут созданы 12 новых мастерских по стандартам WorldSkills. В них студенты смогут получить востребованную профессию, а школьники - успешно пройти профориентацию и определиться со своим будущим", - сообщили в ведомстве.

Так, в Тамбовском бизнес-колледже будут развивать информационные и коммуникационные технологии, студенты Промышленно-технологического колледжа смогут освоить в мастерских токарные работы на станках с ЧПУ и инженерный дизайн CAD. В Приборостроительном колледже, а также Жердевском колледже сахарной промышленности создадут мастерские, где будут изучать лабораторный химический анализ и промышленную автоматику. Основным направление новой мастерской Аграрно-технологического техникума станет ветеринария и агротехнологии.

Всего на создание 12 мастерских из федерального бюджета направят почти 70 млн рублей. Средства пойдут на закупку необходимого оборудования, программно-методического оснащения и мебели.

Как уточнили ТАСС в управлении образования и науки региона, в Тамбовской области молодых специалистов готовят в 18 современных мастерских, оснащенных по стандартам WorldSkills. До 2024 года оборудуют еще 17 в восьми колледжах, помимо тех, что откроются в этом году.

Национальный проект "Образование" в числе прочего предполагает подготовку и переподготовку профессиональных кадров. В нацпроект входит федеральный проект "Молодые профессионалы", задачей которого, в частности, является повышение квалификации по программам, основанным на опыте союза "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia). Worldskills - международное некоммерческое движение, реализуемое в стране при поддержке Агентства стратегических инициатив и направленное на повышение престижа рабочих профессий, статуса и стандартов профессиональной подготовки.