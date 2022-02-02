Аксенов поручил возобновить реконструкцию набережной в Евпатории до 1 апреля

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 февраля. /ТАСС/. Власти Крыма до 1 апреля возобновят реконструкцию набережной имени Валентины Терешковой в Евпатории, приостановленную после возбуждения уголовного дела о хищении 200 млн рублей. Соответствующее поручение глава республики Сергей Аксенов дал в среду на совещании.

В конце прошлого лета сообщалось, что власти Крыма до конца августа заключат контракт на реконструкцию набережной имени Валентины Терешковой в Евпатории, новый подрядчик возобновит работы, приостановленные после возбуждения уголовного дела. В октябре председатель правительства республики Юрий Гоцанюк сообщил, что "проект был слабый" и стоимость из-за роста цен на стройматериалы увеличилась с 700 млн рублей до 1,7 млрд рублей.

"До 1 апреля подрядчик должен выйти на работы по набережной имени В. Терешковой - это крайний срок", - сказал Аксенов.

Министр строительства и архитектуры Крыма Карлен Петросян сообщил, что реализация проекта займет два года. Аксенов поручил найти подрядчика, который завершит работы быстрее.

В январе 2020 года власти Крыма сообщали, что реконструкцию центральной набережной Евпатории стоимостью порядка 770 млн рублей приостановили после выявления Федеральным казначейством грубых нарушений, материалы направили в правоохранительные органы. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин 24 января поручил взять на контроль в центральном аппарате ведомства расследование дела. 24 июля 2021 года вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что недоволен проблемами с подрядчиком. Завершение работ, по его словам, запланировали в 2022 году.